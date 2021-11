KV Mechelen vraagt aan fans om mondmasker al op te zetten tegen Club Brugge

11:06

vooraf, 11 uur 06. KVM roept op: "Zet je mondmasker op". De mondmaskerplicht in de stadions gaat pas vanaf zaterdag in, maar KV Mechelen roept zijn supporters op om het ook vanavond al te doen. "Het is de ambitie van de club om ieders gezondheid zo goed als mogelijk te waarborgen", klinkt het. "Daarom vragen we, wetende dat de regels pas zaterdag van tel zijn, om ook tegen Club Brugge al rekening te houden met de opgelegde maatregelen vanuit de overheid. Dat wil zeggen dat je je mondmasker zo veel mogelijk opzet in het stadion." .