Scoort Cercle Brugge een broodnodige driepunter tegen Charleroi?

vooraf, 15 uur 49. Vanderhaeghe: "Mijn vader leerde me om nooit op te geven". Het zijn geen evidente omstandigheden voor Yves Vanderhaeghe: de Cercle-coach moest afgelopen week afscheid nemen van zijn vader, die hem gedurende zijn hele carrière van nabij gevolgd heeft. "Ik heb gelukkig heel veel vertrouwen en steun gekregen van het bestuur, van de staf en van mijn spelers. En ik geef nooit op, dat is ook iets dat ik van mijn vader geleerd heb", zei Vanderhaeghe. .

Tegen Union speelden we onze slechtste match van het seizoen. Vandaag moeten we absoluut onze beste wedstrijd spelen.

vooraf, 15 uur 42. Tegen Union speelden we onze slechtste match van het seizoen. Vandaag moeten we absoluut onze beste wedstrijd spelen. Edward Still.

15:35

vooraf, 15 uur 35. Eerste basisplaats voor 18-jarige Descotte. Na de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Union voert Edward Still vier wissels door bij Charleroi. Bessilé, Tchatchoua en Zorgane komen in de ploeg en er is een eerste basisplaats voor de 18-jarige Belg Anthony Descotte. Hij neemt de plaats in van topschutter Shamar Nicholson, die pas gisteren terugkeerde van interlandverplichtingen en op de bank start. .