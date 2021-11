Charleroi heeft aan twee snelle goals genoeg voor zege bij Cercle

Cercle Brugge - Charleroi in een notendop:

Droomstart voor Charleroi met twee snelle goals

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Cercle Brugge. Na nauwelijks drie minuten mocht Morioka ongehinderd oprukken richting de zestien meter. De Japanner maakte optimaal gebruik van zoveel vrijheid en deponeerde de bal netjes in de verste hoek: 0-1.

Amper vijf minuten later was het opnieuw raak: een slecht weggewerkte vrije trap viel via Knezevic voor de voet van Bessilé, die van dichtbij de 0-2 tegen de touwen joeg.

Met die twee vroege goals zette Charleroi zich in een comfortabele zetel: de bezoekers konden zich beperken tot het opvangen van de tegenstander en wachten op een kansje om tegen te prikken.

Cercle Brugge kwam zo tegenover een onwrikbaar defensief blok te staan en de kansen waren dan ook schaars. Twee schoten van Matondo misten het kader, Millán kopte de beste kans over. Aan de overkant kwam Zorgane nog dicht bij de 0-3, zijn poging hobbelde voorlangs.