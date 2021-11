LIVE: Droomstart voor Beerschot, Shankland treft al na 4 minuten raak

82 procent balbezit voor Genk, veel duidelijker kan een statistiek dominantie niet aantonen. Maar voorlopig kraakt Beerschot niet. Een schot van Thorstvedt gaat ruim over.

Opnieuw dreiging van Genk. Dit keer is het Paintsil die zijn kans waagt met een knappe actie. Zijn schot vanuit een scherpe hoek wijkt nog af op Radic, Vanhamel kan met meer geluk dan kunde een doelpunt voorkomen.

Droomstart voor Beerschot, met dank aan Genk. Na balverlies achteraan van Hrosovsky brengt Holzhauser Shankland in stelling met een knap hakje en de Schot laat Vandevoordt kansloos achter.

4'

eerste helft, minuut 4. Van den Bergh kopt over. Van den Bergh kan koppen op de corner, maar mikt over. Beerschot vliegt er meteen stevig in. .