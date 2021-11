Fluitconcert in het Lotto Park: pover Anderlecht kan ook niet winnen tegen KV Kortrijk

Anderlecht - Kortrijk kort samengevat

Anderlecht begint verschroeiend aan de tweede helft met een resem kansen én de gelijkmaker, maar raakt de draad weer kwijt door de uitsluiting van Raman. De wedstrijd stevent vanaf dan af op een gelijkspel. Man van de Match: De dribbels en trucs van Selemani dreven zijn bewakers vaak tot wanhoop. Met een schot tegen de hand van Van Crombrugge en eerder die van Michajlitsjenko (was dat geen strafschop?) kwam de man uit de Comoron twee keer dicht bij de beslissing.



Gueye kopt robuust Kortrijk naar 0-1

Bij Anderlecht had Kompany de interlandbreak gebruikt om zijn opstelling bij te schaven. Hij stapte over naar een 4-3-3 en koos achterin voor Magallan, voor het eerst in de basis, en Michajlitsjenko als nieuwe namen. Hoger in het veld kwamen Ashimeru en Raman in de ploeg. Kortrijk-coach Belhocine verwelkomde dan weer aanvoerder D'Haene terug. De andere veldbezetting bracht niet meteen wervelend voetbal teweeg. Het was een gezapige beginfase, met Anderlecht dat de gedrilde organisatie van Kortrijk op geen enkel moment angst kon inboezemen. De wedstrijd speelde zich vooral af op het middenveld, met slechts sporadisch een kansje. Sainsbury werd gehinderd door ploegmaat Vandendriessche en aan de overkant mislukte een omhaal van Kouamé. De doorbraak kwam er heel onverwacht. Gueye sloop slim weg in de rug van Magallan en maakte er met een duikende overhoekse kopbal 0-1 van. Het Lotto Park slaakte een verveelde zucht bij de zoveelste tegenvaller. Het antwoord van paars-wit stelde teleur. Een afgeweken schot van Zirkzee was het enige angstige momentje voor KVK-doelman Ilic.

Rode Raman remt Anderlechts offensief af

Bij Anderlecht beseften ze dat het in de tweede helft beter moest. De thuisploeg kwam witheet uit de kleedkamer en al na een paar minuten had Sainsbury tegen zijn eigen lat getrapt en had Ilic de doorgebroken Raman van een doelpunt gehouden. De druk hield aan en leverde uiteindelijk de gelijkmaker op. Na mistasten van Ilic kopte Magallan met enige moeite raak. Erop en erover, hoopten de thuissupporters, maar het ritme van Anderlecht werd al snel gebroken. Raman liet zich vangen door het uitdagen van Selemani en maakte een agressieve beweging. Selemani ging als een zak aardappelen tegen de grond en na een tussenkomst van de VAR stuurde scheidsrechter Smet Raman naar de kleedkamer. Een domme, maar ook redelijk goedkope rode kaart. Het was niet de enige controversiële fase, want in beide rechthoeken vloog er nog een bal tegen een al dan niet uitgestoken arm. Pas in de slotfase kregen we weer wat doelgevaar te zien. In de laatste tien minuten was het Anderlecht dat met een solo van Zirkzee en een schuiver van Verschaeren aanspraak maakte op de zege. Pas in de toegevoegde tijd duwde Kortrijk met een mannetje meer harder door. Alioui en Mbayo counterden zich bijna naar de 1-2 en Van Crombrugge moest een geborstelde plaatsbal van Selemani uit de winkelhaak slaan. Anderlecht blijft ter plaatse trappelen in de stand. Door een zesde gelijkspel in acht wedstrijden (en een magere 9 op 24) komt paars-wit geen stap dichter bij de top vier.

Cullen: "We moeten winnen, zo simpel is het"

Teleurstelling achteraf bij Josh Cullen. "Uiteraard ben ik ontgoocheld. We moeten wedstrijden winnen, zo simpel is het. De gevoelens die bij mij overheersen zijn ontgoocheling en frustratie." De rode kaart was vandaag het kantelpunt. "We maakten die goal, zaten opnieuw in de match en waren de betere ploeg. Ik heb het zelf niet gezien. Zoiets helpt natuurlijk niet, maar je wint en verliest als ploeg. Ook met tien man hadden we kansen en konden we hen tot vrij weinig beperken. We vonden gewoon die goal niet", verklaarde de Ierse middenvelder van Anderlecht. Hoe komt het dat paars-wit zo moeizaam aan zeges komt? "Ik wou dat ik daarop antwoord kon geven. Eén overwinning op acht is niet goed genoeg voor deze club. Als spelers moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, hard blijven werken en volgende week die drie punten pakken."

Sainsbury: "Je moet de balans bewaren"

Trent Sainsbury hinkte op twee gedachten. "Als je ons voor de wedstrijd een punt had aangeboden, hadden we het genomen. Maar met die rode kaart hadden we misschien meer moeten rapen. Zij hadden natuurlijk ook een paar goede kansen. Al bij al is het een billijk punt." "Ik denk dat we aanvallend niet genoeg toonden om de wedstrijd echt te winnen", was de Australische verdediger eerlijk. "Maar Anderlecht heeft goede spelers en is altijd gevaarlijk. Je moet de balans bewaren. We zijn dit seizoen erg trots op onze verdediging. Vorig jaar was die wat slordig." Doelman Ilic zat er wel naast bij de 1-1. "Daar ga ik niks over zeggen. Hij heeft ons al vaak gered. Ik ga hem hiermee laten wegkomen", lachte Sainsbury. "That's part of life, part of football."