LIVE: Union speelt Charleroi op 10 minuten in de vernieling

tweede helft, minuut 61. Charleroi ontsnapt aan penalty. Mitoma gaat onderuit in de zestien na een stevige duw van Knezevic. Scheidsrechter Laforge geeft geen kik. Charleroi mag hier toch niet mopperen, de bal had op de stip gekund. .

tweede helft, minuut 51. Charleroi is duidelijk niet van plan om de handdoek in de ring te werpen. De bezoekers eisen het balbezit op, al doen ze daar voorlopig weinig mee. .

eerste helft, minuut 48. Rust. Union is goed op weg om nog 2 weken bij te boeken als leider in 1A. Na 3 goals in 10 zinderende minuten staat het halfweg comfortabel op voorsprong tegen een onmondig Charleroi. .

40'

eerste helft, minuut 40. Geldig doelpunt van Undav! Er was een check van de VAR nodig, maar Union loopt wel degelijk verder uit tot 3-0. Een kopbal van Burgess strandde op de paal en de bal botste vervolgens ietwat ongelukkig via Koffi tot bij Undav, die van dichtbij kon scoren in de herneming. En dus niet vanuit buitenspel. Union is on fire. .