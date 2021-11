Gent op bezoek bij Seraing: "We zijn niet efficiënt genoeg voorin en achterin"

11:39 vooraf, 11 uur 39. We hebben toch 3 a 4 overwinningen op rij nodig om hoger te klimmen in het klassement. Die kans krijgen we de komende weken. Gent-doelman Sinan Bolat. We hebben toch 3 a 4 overwinningen op rij nodig om hoger te klimmen in het klassement. Die kans krijgen we de komende weken. Gent-doelman Sinan Bolat

11:35 vooraf, 11 uur 35. Wat loopt er fout bij Gent in de competitie? Ondanks goed voetbal oogt het rapport van Gent in de competitie niet heel fraai: 17 op 39. Een buis. Waar loopt het allemaal fout volgens coach Hein Vanhaezebrouck? "Het is een combinatie van zaken, maar het zijn vaak dezelfde dingen die terugkomen. Te weinig efficiëntie voorin en achterin bijvoorbeeld. Dan zijn er ook de penaltygevallen, zowel het weggeven als het missen ervan. Als je daar de rekening van maakt, kom je op 7 à 8 punten verschil." "Als dat zo vaak gebeurt, moet je je de vraag stellen of het ooit allemaal zal verdwijnen. Anderzijds wil ik dat mijn groep de uitdaging aangaat om die zaken op te vangen en toch een resultaat neer te zetten. Het is niet erg dat je een penalty mist of weggeeft, zolang je de match maar wint." . Wat loopt er fout bij Gent in de competitie? Ondanks goed voetbal oogt het rapport van Gent in de competitie niet heel fraai: 17 op 39. Een buis. Waar loopt het allemaal fout volgens coach Hein Vanhaezebrouck?



11:33 De supportersclub van Seraing heeft een boodschap voor alle Seraing-fans. vooraf, 11 uur 33. De supportersclub van Seraing heeft een boodschap voor alle Seraing-fans

11:30 vooraf, 11 uur 30. Gent moet oogsten. Europees is KAA Gent nog ongeslagen in de Conference League. In de competitie laat het wel vrij veel steken vallen. Vorig weekend beet Gent nog met 0-2 in het zand tegen leider Union. Gent staat pas 11e in de stand. Een zege tegen Seraing (16e) is dus broodnodig. . Gent moet oogsten Europees is KAA Gent nog ongeslagen in de Conference League. In de competitie laat het wel vrij veel steken vallen. Vorig weekend beet Gent nog met 0-2 in het zand tegen leider Union.



Gent staat pas 11e in de stand. Een zege tegen Seraing (16e) is dus broodnodig.