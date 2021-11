Mercier bezorgt OHL drie felbevochten punten, 0 op 9 voor KV Oostende

Fase per fase

Einde. OHL houdt stand met z'n 10'en en boekt zo een 3e seizoenszege en is nu al 7 wedstrijden op rij ongeslagen. In een best aangename wedstrijd zorgde Xavier Mercier met een heerlijke vrije trap voor het enige doelpunt van de avond.

90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

90+7' tweede helft, minuut 97. En nog eens Oostende. Het is zowaar Hubert die bijna zorgt voor de gelijkmaker. Na wat geharrewar zijn er verschillende KVO spelers die dicht bij de gelijkmaker komen. . En nog eens Oostende Het is zowaar Hubert die bijna zorgt voor de gelijkmaker. Na wat geharrewar zijn er verschillende KVO spelers die dicht bij de gelijkmaker komen.

90+6' tweede helft, minuut 96. Hubert gaat mee om te koppen, maar de hoekschop raakt niet voorbij enkele OHL-verdedigers. Rezaei probeert dan vanop de eigen helft te scoren, maar trapt net niet hard genoeg tegen de bal waardoor Hubert nog kan terugkeren; . Hubert gaat mee om te koppen, maar de hoekschop raakt niet voorbij enkele OHL-verdedigers. Rezaei probeert dan vanop de eigen helft te scoren, maar trapt net niet hard genoeg tegen de bal waardoor Hubert nog kan terugkeren;

90+6' tweede helft, minuut 96. Kvasina naast! Daar is toch nog bijna de gelijkmaker! Kvasina kan koppen aan de tweede paal, maar Özkacar staat uitstekend te verdedigen en werkt de bal nog weg. Wat een kans nog! . Kvasina naast! Daar is toch nog bijna de gelijkmaker! Kvasina kan koppen aan de tweede paal, maar Özkacar staat uitstekend te verdedigen en werkt de bal nog weg. Wat een kans nog!

90+4' Blessure. Chakla heeft verzorging nodig, de verdediger lijkt zich toch echt pijn gedaan te hebben. OHL staat zo eventjes met 9. . tweede helft, minuut 94. Blessure Chakla heeft verzorging nodig, de verdediger lijkt zich toch echt pijn gedaan te hebben. OHL staat zo eventjes met 9.

90+3' tweede helft, minuut 93. De helft van de toegevoegde tijd is al voorbij en Oostende slaagt er ondanks de man meer situatie niet in om nog in de buurt van Romo te komen. . De helft van de toegevoegde tijd is al voorbij en Oostende slaagt er ondanks de man meer situatie niet in om nog in de buurt van Romo te komen.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij OH Leuven, Dylan Ouédraogo erin, Xavier Mercier eruit wissel Xavier Mercier Dylan Ouédraogo

90+1' tweede helft, minuut 91. Matchwinnaar (?) Xavier Mercier gaat naar de kant. De Fransman maakte het voorlopig enige doelpunt van de wedstrijd. . Matchwinnaar (?) Xavier Mercier gaat naar de kant. De Fransman maakte het voorlopig enige doelpunt van de wedstrijd.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij OH Leuven, Kaveh Rezaei erin, Mathieu Maertens eruit wissel Mathieu Maertens Kaveh Rezaei

90' Toegevoegde tijd. Er komen nog 5 extra minuten bij. Chakla is er intussen bij gaan zitten. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Er komen nog 5 extra minuten bij. Chakla is er intussen bij gaan zitten.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij KV Oostende, Evangelos Patoulidis erin, Siebe Wylin eruit wissel Siebe Wylin Evangelos Patoulidis

89' tweede helft, minuut 89. Marc Brys heeft nog enkele wissels klaarstaan. Een moegestreden Maertens gaat naar de kant voor Rezaei. . Marc Brys heeft nog enkele wissels klaarstaan. Een moegestreden Maertens gaat naar de kant voor Rezaei.

87' tweede helft, minuut 87. Maertens in de handen van Hubert. De kansen blijven voor OHL. Jäkel haalt nog net een voorzet weg voor de neus van de inlopende Kaba, maar zo komt Maertens wel opnieuw in balbezit. De aanvallende middenvelder glijdt de bal in de handen van een attente Hubert. . Maertens in de handen van Hubert De kansen blijven voor OHL. Jäkel haalt nog net een voorzet weg voor de neus van de inlopende Kaba, maar zo komt Maertens wel opnieuw in balbezit. De aanvallende middenvelder glijdt de bal in de handen van een attente Hubert.

83' tweede helft, minuut 83. Oostende heeft ongetwijfeld bloed geroken en gaat een stuk hoger staan. Kunnen de Kustboys nog een onverhoopt punt terug mee naar huis nemen? . Oostende heeft ongetwijfeld bloed geroken en gaat een stuk hoger staan. Kunnen de Kustboys nog een onverhoopt punt terug mee naar huis nemen?

82' tweede helft, minuut 82. Al-Tamari laat zijn ongenoegen blijken en wandelt dan bijzonder langzaam het veld af. De wedstrijd ligt nog altijd stil want ook assistent-coach bij OHL Charaï krijgt nog een gele kaart. . Al-Tamari laat zijn ongenoegen blijken en wandelt dan bijzonder langzaam het veld af. De wedstrijd ligt nog altijd stil want ook assistent-coach bij OHL Charaï krijgt nog een gele kaart.

81' tweede helft, minuut 81.

80' tweede helft, minuut 80. Schwalbe en rood voor Al-Tamari. Al-Tamari trekt zich nog eens geweldig op gang, sprint het strafschopgebied in en gaat dan onderuit na een duel met Atanga. Scheidsrechter De Cremer ziet er een schwalbe en dat wil zeggen een tweede geel karton voor Al-Tamari. OHL moet zo nog 10 minuten verder met een man minder. . Schwalbe en rood voor Al-Tamari Al-Tamari trekt zich nog eens geweldig op gang, sprint het strafschopgebied in en gaat dan onderuit na een duel met Atanga. Scheidsrechter De Cremer ziet er een schwalbe en dat wil zeggen een tweede geel karton voor Al-Tamari. OHL moet zo nog 10 minuten verder met een man minder.

79' Tweede gele kaart voor Musa Tamari van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 79 Musa Tamari OH Leuven