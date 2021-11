LIVE: Kan OHL krappe voorsprong met 10 man vasthouden tegen Oostende?

Het is zowaar Hubert die bijna zorgt voor de gelijkmaker. Na wat geharrewar zijn er verschillende KVO spelers die dicht bij de gelijkmaker komen.

Daar is toch nog bijna de gelijkmaker! Kvasina kan koppen aan de tweede paal, maar Özkacar staat uitstekend te verdedigen en werkt de bal nog weg. Wat een kans nog!

90+3'

tweede helft, minuut 93. De helft van de toegevoegde tijd is al voorbij en Oostende slaagt er ondanks de man meer situatie niet in om nog in de buurt van Romo te komen. .