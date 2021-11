LIVE: Blijft OHL tegen Oostende voor een 7e wedstrijd op een rij ongeslagen?

10' eerste helft, minuut 10. Opnieuw begaat Amade een overtreding op Al-Tamari. Mercier mag aanleggen vanop een bijzonder interessante plek. . Opnieuw begaat Amade een overtreding op Al-Tamari. Mercier mag aanleggen vanop een bijzonder interessante plek.

9' eerste helft, minuut 9. Daar is Wylin een eerste keer. De youngster mag oprukken en pakt dan uit met een linke voorzet, er is geen enkele KVO'er klaar om er iets mee aan te vangen. . Daar is Wylin een eerste keer. De youngster mag oprukken en pakt dan uit met een linke voorzet, er is geen enkele KVO'er klaar om er iets mee aan te vangen.

7' Blessure. Al-Tamari gaat liggen na een duel met Amade en grijpt naar zijn schouder. Hij heeft even verzorging nodig, maar lijkt verder te kunnen. . eerste helft, minuut 7. Blessure Al-Tamari gaat liggen na een duel met Amade en grijpt naar zijn schouder. Hij heeft even verzorging nodig, maar lijkt verder te kunnen.

5' eerste helft, minuut 5. Gretig KVO. Oostende is in tegenstelling tot de wedstrijd van vorige week tegen KV Mechelen met veel drang naar voren begonnen aan de partij. Alexander Blessin zal voorlopig ongetwijfeld tevreden toekijken. . Gretig KVO Oostende is in tegenstelling tot de wedstrijd van vorige week tegen KV Mechelen met veel drang naar voren begonnen aan de partij. Alexander Blessin zal voorlopig ongetwijfeld tevreden toekijken.

4' eerste helft, minuut 4. OHL reageert meteen met een gevaarlijke voorzet van woelwater Al-Tamari. Scheidsrechter De Cremer fluit even later de fase af voor een duwfout. . OHL reageert meteen met een gevaarlijke voorzet van woelwater Al-Tamari. Scheidsrechter De Cremer fluit even later de fase af voor een duwfout.

2' eerste helft, minuut 2. Oostende trekt een eerste keer voorzichtig ten aanval en haalt daar een hoekschop uit. Chakla verwerkt die corner bijna in eigen doel, even schrikken voor de thuisploeg. . Oostende trekt een eerste keer voorzichtig ten aanval en haalt daar een hoekschop uit. Chakla verwerkt die corner bijna in eigen doel, even schrikken voor de thuisploeg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap . OH Leuven en KV Oostende hebben de 14e speeldag op gang getrapt. Welk team boekt nog eens een broodnodige zege? . Aftrap OH Leuven en KV Oostende hebben de 14e speeldag op gang getrapt. Welk team boekt nog eens een broodnodige zege?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:41 vooraf, 20 uur 41. Het King Power at Den Dreef Stadium, een hele mond vol, is niet echt volgelopen. De spelers met scheidsrechter De Cremer op kop staan klaar in de spelerstunnel. . Het King Power at Den Dreef Stadium, een hele mond vol, is niet echt volgelopen. De spelers met scheidsrechter De Cremer op kop staan klaar in de spelerstunnel.

20:36 vooraf, 20 uur 36. We hebben nu 17 punten en daar kunnen we echt wel mee leven. Het spelniveau moet wel weer verbeteren en daar werken we aan. Ik kijk ook echt uit naar het debuut van Wylin vanavond, ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. KVO-coach Alexander Blessin. We hebben nu 17 punten en daar kunnen we echt wel mee leven. Het spelniveau moet wel weer verbeteren en daar werken we aan. Ik kijk ook echt uit naar het debuut van Wylin vanavond, ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. KVO-coach Alexander Blessin

20:33 vooraf, 20 uur 33. De opwarming zit er zo goed als op, de spelers gaan nog even naar de kleedkamers voor de laatste richtlijnen van hun coaches. Nog een tiental minuten tot de aftrap. . De opwarming zit er zo goed als op, de spelers gaan nog even naar de kleedkamers voor de laatste richtlijnen van hun coaches. Nog een tiental minuten tot de aftrap.

20:30 vooraf, 20 uur 30. We stapelen de gelijke spelen op en dat brengt ons niet vooruit. Het wordt een moeilijke match tegen een club dat het 'Leipzig-systeem' gebruikt. Ze missen veel spelers, maar daar moeten we niet mee bezig zijn. Het is aan ons om de oplossingen te vinden. OHL-coach Marc Brys. We stapelen de gelijke spelen op en dat brengt ons niet vooruit. Het wordt een moeilijke match tegen een club dat het 'Leipzig-systeem' gebruikt. Ze missen veel spelers, maar daar moeten we niet mee bezig zijn. Het is aan ons om de oplossingen te vinden. OHL-coach Marc Brys

20:19 Weinig ontmoetingen . Beide teams kwamen elkaar in de recente geschiedenis nog niet al te veel tegen. Vorig seizoen won KVO beide onderlinge duels (3-1 en 1-2). De laatste thuiszege van OHL tegen de Kustboys dateert alweer van februari 2016. Toen stonden John Bostock en Yohan Croizet elk 2 keer aan het kanon. . vooraf, 20 uur 19. Weinig ontmoetingen Beide teams kwamen elkaar in de recente geschiedenis nog niet al te veel tegen. Vorig seizoen won KVO beide onderlinge duels (3-1 en 1-2). De laatste thuiszege van OHL tegen de Kustboys dateert alweer van februari 2016. Toen stonden John Bostock en Yohan Croizet elk 2 keer aan het kanon.

20:11 vooraf, 20 uur 11. KVO heeft nood aan een resultaat. Na afloop van de verloren thuiswedstrijd tegen KV Mechelen (2-4) schuwde KVO-coach Alexander Blessin de stevige uitspraken niet (zie artikel hieronder). Met een 11e plaats staan de Kustboys er voorlopig best wel oké voor, maar de laatste weken loopt alles wat stroever. Kan Oostende in Leuven met de sterke prestaties van het begin van het seizoen (met onder meer 6 op 6 tegen Genk en Gent) weer aanknopen? . KVO heeft nood aan een resultaat Na afloop van de verloren thuiswedstrijd tegen KV Mechelen (2-4) schuwde KVO-coach Alexander Blessin de stevige uitspraken niet (zie artikel hieronder). Met een 11e plaats staan de Kustboys er voorlopig best wel oké voor, maar de laatste weken loopt alles wat stroever. Kan Oostende in Leuven met de sterke prestaties van het begin van het seizoen (met onder meer 6 op 6 tegen Genk en Gent) weer aanknopen?

20:06 vooraf, 20 uur 06. Blessin verrast, geschorste Gueye. KV Oostende moet het vanavond stellen zonder zijn targetspits en clubtopschutter Gueye, KVO-coach Blessin vervangt hem door Kvasina. Ambrose zit na zijn teleurstellende eerste helft van vorige week vrijdag op de bank. Verder tovert Blessin met belofte Wylin een verrassing uit zijn hoge hoed. Het worden de eerste minuten van Wylin in 1A. D'Haese en Bätzner komen ook in de ploeg en vangen de schorsingen van Ndicka en Koziello op. . Blessin verrast, geschorste Gueye KV Oostende moet het vanavond stellen zonder zijn targetspits en clubtopschutter Gueye, KVO-coach Blessin vervangt hem door Kvasina. Ambrose zit na zijn teleurstellende eerste helft van vorige week vrijdag op de bank. Verder tovert Blessin met belofte Wylin een verrassing uit zijn hoge hoed. Het worden de eerste minuten van Wylin in 1A. D'Haese en Bätzner komen ook in de ploeg en vangen de schorsingen van Ndicka en Koziello op.

