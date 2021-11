Sint-Truiden remt de opmars van KV Mechelen af

Wouter Vrancken (trainer KV Mechelen): "In de eerste helft hadden beide teams hun momenten. Ik vond dat we te weinig lef toonden en veel te snel de diepte zochten. Daarom heb ik tijdens de rust ook twee wissels doorgevoerd. In de tweede helft hebben we gedomineerd en ik moet de ploeg feliciteren met de manier waarop ze zijn blijven pushen. Uiteindelijk was het altijd net niet in de eindzone. Mentaal kan ik de jongens alvast niets verwijten."

Bernd Hollerbach (trainer STVV): "We zijn zeer goed begonnen aan de partij, waardoor we ook de nodige kansen bij elkaar voetbalden. We kwamen dan ook op voorsprong via een stilstaande fase, dus onze eerste helft was zeer goed. In de tweede helft wisten we dat Mechelen zou komen, maar toch kregen we nog 2 of 3 goede kansen om de 0-2 te maken. We verdedigden ook zeer goed, dus ik vind wel dat we vandaag verdiend winnen."