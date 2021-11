Rode lantaarn Beerschot: "Stijgende lijn doorzetten tegen KV Kortrijk"

Karim Belhocine zal wat moeten knutselen aan de opstelling van KV Kortrijk. Aanvoerder Kristof D'Haene slikte tegen Standard zijn 5e gele kaart en is er vandaag dus niet bij. 3 andere spelers zijn onzeker door blessures: Kadri, Ocansey en Dewaele. "We mogen Beerschot absoluut niet onderschatten", blikt KVK-coach Belhocine vooruit. "Niet enkel omdat ze vorig weekend hun eerste zege hebben behaald, maar ook omdat ze al meer punten verdienden dan ze momenteel hebben. Het wordt oppassen geblazen!"

vooraf, 11 uur 01. KV Kortrijk zonder kapitein D'Haene. Karim Belhocine zal wat moeten knutselen aan de opstelling van KV Kortrijk. Aanvoerder Kristof D'Haene slikte tegen Standard zijn 5e gele kaart en is er vandaag dus niet bij. 3 andere spelers zijn onzeker door blessures: Kadri, Ocansey en Dewaele. "We mogen Beerschot absoluut niet onderschatten", blikt KVK-coach Belhocine vooruit. "Niet enkel omdat ze vorig weekend hun eerste zege hebben behaald, maar ook omdat ze al meer punten verdienden dan ze momenteel hebben. Het wordt oppassen geblazen!" .

10:58

vooraf, 10 uur 58. "Noubissi was fantastisch tegen Seraing". De zeges in de Beker (tegen Francs Boraing) en in de competitie (tegen Seraing) hebben Beerschot een injectie aan zelfvertrouwen gegeven. "Die 2 matchen hebben ons de kracht en de overtuiging gegeven om hoger te gaan spelen en hoger druk te zetten", zegt Beerschot-coach Javier Torrente. De Argentijn zwaait ook met lof voor aanvaller Marius Noubissi. "Wat Noubissi gebracht heeft in zijn invalbeurt tegen Seraing, is fantastisch. Maar dat is niet mogelijk zonder het geweldige werk van zijn ploegmaats die 70 minuten voor zijn invalbeurt hard gewerkt hebben om ruimtes te creëren." "Ik heb 2 spitsen die elkaar perfect kunnen aflossen. Zowel Noubissi als Shankland kunnen starten of invallen en belangrijk zijn voor de ploeg." .