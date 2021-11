LIVE: Holzhauser trapt Beerschot vanop de stip op voorsprong

Fase per fase

Fase per fase

63' tweede helft, minuut 63. Noubissi mag zich opmaken voor een halfuurtje voetballen. Vorige week had hij aan een kwartier genoeg om Seraing te vellen met twee treffers. Shankland mag gaan rusten. . Noubissi mag zich opmaken voor een halfuurtje voetballen. Vorige week had hij aan een kwartier genoeg om Seraing te vellen met twee treffers. Shankland mag gaan rusten.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Beerschot, Marius Noubissi erin, Lawrence Shankland eruit wissel Lawrence Shankland Marius Noubissi

58' Gele kaart voor Ramiro Vaca van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 58 Ramiro Vaca Beerschot

58' tweede helft, minuut 58. Ook Kortrijk wil een strafschop, maar krijgt er geen. Marlos Moreno ontdoet zich van Joren Dom met een een korte draaibeweging en gaat dan neer wanneer hij de zestien in duikt. Er was wel degelijk een armbeweging van Dom te zien, maar Moreno lijkt het slachtoffer te worden van zijn eerdere fopduiken. . Ook Kortrijk wil een strafschop, maar krijgt er geen Marlos Moreno ontdoet zich van Joren Dom met een een korte draaibeweging en gaat dan neer wanneer hij de zestien in duikt. Er was wel degelijk een armbeweging van Dom te zien, maar Moreno lijkt het slachtoffer te worden van zijn eerdere fopduiken.

56' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 56 door Raphael Holzhauser van Beerschot. 0, 1. penalty KV Kortrijk Beerschot 66' 0 1

56' tweede helft, minuut 56. Holzhauser doet het vanop de stip! Holzhauser twijfelt geen seconde en mikt de bal staalhard in de linkerbenedenhoek! Ilic had diezelfde hoek gekozen, maar kwam gewoon te laat. . Holzhauser doet het vanop de stip! Holzhauser twijfelt geen seconde en mikt de bal staalhard in de linkerbenedenhoek! Ilic had diezelfde hoek gekozen, maar kwam gewoon te laat.

55' Gele kaart voor Habib Guèye van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 55 Habib Guèye KV Kortrijk

54' tweede helft, minuut 54. Strafschop voor Beerschot! Gueye krijgt geel en de bal gaat op de stip! De VAR zag dat Gueye zijn elleboog gebruikte in het duel met Shankland en dat oordeel volgt de scheids! . Strafschop voor Beerschot! Gueye krijgt geel en de bal gaat op de stip! De VAR zag dat Gueye zijn elleboog gebruikte in het duel met Shankland en dat oordeel volgt de scheids!

53' tweede helft, minuut 53. Shankland geveld, kijkt de VAR mee? Shankland ligt languit op de rug na een potig luchtduel met Gueye. Die gebruikt ook een flink deel van de arm in dat duel. Gaat de VAR de beelden herbekijken of voetballen we gewoon voort? . Shankland geveld, kijkt de VAR mee? Shankland ligt languit op de rug na een potig luchtduel met Gueye. Die gebruikt ook een flink deel van de arm in dat duel. Gaat de VAR de beelden herbekijken of voetballen we gewoon voort?

52' Holzhauser zowaar met rechts! Holzhauser moet te lang wachten op de steun van Caicedo, dus probeert hij het eens met rechts. De bal lijkt net naast de paal te gaan landen, maar Ilic neemt geen enkel risico en duwt de bal nog in hoekschop! . tweede helft, minuut 52. Holzhauser zowaar met rechts! Holzhauser moet te lang wachten op de steun van Caicedo, dus probeert hij het eens met rechts. De bal lijkt net naast de paal te gaan landen, maar Ilic neemt geen enkel risico en duwt de bal nog in hoekschop!

50' tweede helft, minuut 50. De voorzet van Gueye lijkt veel te lang onderweg te zijn, maar wanneer Caicedo wegglijdt, wordt het toch gevaarlijk voor het doel van Vanhamel! Gelukkig voor Beerschot knalt Moreno wild over. . De voorzet van Gueye lijkt veel te lang onderweg te zijn, maar wanneer Caicedo wegglijdt, wordt het toch gevaarlijk voor het doel van Vanhamel! Gelukkig voor Beerschot knalt Moreno wild over.

49' Gele kaart voor Mohamed Reda Halaimia van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 49 Mohamed Reda Halaimia Beerschot

48' tweede helft, minuut 48. Halaimia wil een Kortrijkse aanval kortwieken door de bal met de hand tegen te houden en dat heeft de 24-jarige scheidsrechter gezien. Geel is dan ook terecht. . Halaimia wil een Kortrijkse aanval kortwieken door de bal met de hand tegen te houden en dat heeft de 24-jarige scheidsrechter gezien. Geel is dan ook terecht.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! De bal rolt opnieuw in het Guldensporenstadion! Krijgen we na de rust doelpunten te zien of houden beide doelmannen de netten schoon vanavond? . We voetballen weer! De bal rolt opnieuw in het Guldensporenstadion! Krijgen we na de rust doelpunten te zien of houden beide doelmannen de netten schoon vanavond?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:17 rust, 19 uur 17. Vervanging bij Beerschot, Ismaila Coulibaly erin, Thibault de Smet eruit wissel Thibault de Smet Ismaila Coulibaly

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten geblazen. Kortrijk en Beerschot trekken zonder doelpunten de kleedkamers in, al had dat ook zeker anders gekund. Sainsbury kopte voor Kortrijk over het doel, terwijl Selemani twee keer op Vanhamel botste. Aan de overkant moest Ilic enkel ingrijpen op een schot van Shankland. . Rusten geblazen Kortrijk en Beerschot trekken zonder doelpunten de kleedkamers in, al had dat ook zeker anders gekund. Sainsbury kopte voor Kortrijk over het doel, terwijl Selemani twee keer op Vanhamel botste. Aan de overkant moest Ilic enkel ingrijpen op een schot van Shankland.

44' eerste helft, minuut 44. Niet Selemani, maar Kadri neemt deze keer de vrije trap voor zijn rekening. De volgende lijkt toch weer voor Selemani te zijn, want de Algerijn knalt zijn poging meters over het doel van Vanhamel. . Niet Selemani, maar Kadri neemt deze keer de vrije trap voor zijn rekening. De volgende lijkt toch weer voor Selemani te zijn, want de Algerijn knalt zijn poging meters over het doel van Vanhamel.