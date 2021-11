Beerschot gooit een tweede competitiezege te grabbel in Kortrijk

Karim Belhocine (coach KV Kortrijk): "Het was een moeilijke wedstrijd, zoals ik voor de wedstrijd al voorspelde. Tijdens de rust kunnen we op voorsprong staan, maar dat is nu niet het geval. Door de strafschop moeten we achtervolgen en uiteindelijk komen we nog terug, maar slagen we er niet in om de volle buit te pakken. Dat zorgt voor wat frustratie en ontgoocheling. In het voetbal is het al moeilijk om kansen te creëren en daar slagen we al in. De spelers die hier zijn hebben al doelpunten gemaakt, maar soms zit je in een cyclus waarin je iets minder scoort."

Javier Torrente (coach Beerschot): "Het doet pijn om zo in het slot een doelpunt te slikken. We hadden de drie punten hier kunnen pakken, maar als ik kijk naar het werk dat de tegenstander en wij hebben geleverd, denk ik dat een gelijkspel het meest correct resultaat is. Uiteraard had ik graag gewonnen en op een paar minuten na was dat ook bijna gelukt. Noubissi kwam Shankland vervangen toen die moe was, geel had gepakt en de ruimtes ook groter werden. Daar profiteerde Noubissi van met enkele goeie loopacties en hij had ons ook een tweede doelpunt kunnen geven, maar de lat en de doelman deden hun werk. We hebben niets te klagen en Noubissi is een belangrijke speler die elke keer hij op het veld staat, alles geeft."