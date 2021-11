Cercle moet het in Genk zonder Vanderhaeghe redden na positieve coronatest

John van den Brom houdt vast aan het elftal dat het donderdag uitstekend deed tegen West Ham, maar moet wel één gedwongen wissel doorvoeren. Hrosovksy kampt met een lichte blessure en is er niet bij vanavond, Toma neemt zijn plaats in.

vooraf, 19 uur 54. Toma vervangt geblesseerde Hrosovsky. John van den Brom houdt vast aan het elftal dat het donderdag uitstekend deed tegen West Ham, maar moet wel één gedwongen wissel doorvoeren. Hrosovksy kampt met een lichte blessure en is er niet bij vanavond, Toma neemt zijn plaats in. .

Bij Cercle Brugge ontbreekt trainer Yves Vanderhaeghe. Hij zit in quarantaine na een positieve coronatest. Hij kreeg de uitslag zaterdag al en kwam daarna niet meer in contact met zijn spelersgroep. Hij heeft geen symptomen.

vooraf, 19 uur 07. Geen Vanderhaeghe op de bank. Bij Cercle Brugge ontbreekt trainer Yves Vanderhaeghe. Hij zit in quarantaine na een positieve coronatest. Hij kreeg de uitslag zaterdag al en kwam daarna niet meer in contact met zijn spelersgroep. Hij heeft geen symptomen. Vanavond nemen assistenten Jimmy De Wulf en Miron Muslic het roer over. .

13:05

vooraf, 13 uur 05. We zaten wat in de put, maar we kwamen terug. De crisis is weg, we kijken nu alleen maar vooruit. Genk-aanvaller Joseph Paintsil.