Cercle Brugge morst met de kansen, zwak Racing Genk raapt toch nog punt

Somers trapt Cercle Brugge verdiend op voorsprong

Racing Genk verscheen na de prima resultaten van de voorbije weken met een goed gevoel aan de aftrap, maar kon die positieve vibe niet doortrekken tegen Cercle. De bezoekers begonnen vrank en vrij aan de wedstrijd en zetten Genk bij momenten helemaal vast op de eigen helft.

Het eerste kansje van de wedstrijd was nog wel voor Genk, maar daarna was het al Cercle wat de klok sloeg. Millán stuitte eerst nog op Vandevoordt, bij de volgende fase was het wel raak: Van der Bruggen kon van dichtbij de score openen. Dat was evenwel buiten de VAR gerekend, die Van der Bruggen enkele millimeters buitenspel zag lopen en de goal afkeurde.

Zuur voor Cercle, dat even later bijna een koude douche te verwerken kreeg. Onuachu speelde perfect in de loop van Paintsil, die oog in oog met Didillon op de Cercle-doelman besloot.

Het bleek een dure misser van Paintsil, want even later kreeg Cercle wat het al een hele poos verdiende. Bij een snelle tegenprik bediende Hotic de vrijlopende Somers, die niet meer kon missen: 0-1. Een teleurstellend Genk ontsnapte op slag van rust ook nog aan de 0-2 toen Vandevoordt een kopbal van Millán uit zijn doel ranselde.