LIVE: Vossen opent de score vanaf de penaltystip, Nuhu maakt snel weer gelijk

Na een goede start in de JPL zit er de laatste weken wat zand in de Eupense machine. De Oostkantonners verloren hun laatste drie competitiewedstrijden en hopen tegen Zulte Waregem, de 15e in de stand, weer aan te knopen met een zege. Essevee moet zich dan weer herpakken na de pandoering tegen Racing Genk. Volg de wedstrijd vanaf 16.15 uur.