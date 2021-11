Eupen stopt zijn vrije val, puntje is magere buit voor Zulte Waregem

“Het was een wedstrijd tussen 2 ploegen die zeer georganiseerd speelden en weinig weggaven. Het was een zeer gesloten eerste helft, ik kon mij best vinden in de 1-1-ruststand. In de tweede helft waren wij wat agressiever naar de bal toe. Maar we konden niet scoren en gaandeweg moesten we nog opletten voor de counter met hun snelle mannen. Ik denk dat we dat goed geneutraliseerd hebben. Ik had hier liever gewonnen, maar ik kan me vinden in een gelijkspel. Ik ben ervan overtuigd dat we uit de moeilijke situatie zullen raken, maar we moeten onze tijd nemen om dat te doen. Ik heb vandaag een collectieve prestatie gezien van een team dat uiteindelijk tevreden is met dat gelijkspel. Het is nog niet het voetbal dat we willen zien, maar we moeten het stap voor stap doen.”