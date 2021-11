LIVE: Dussenne brengt Standard met strafschop naast Club Brugge

We hebben nu ten minste de sfeer en passie van een echte topper.

tweede helft, minuut 60. Heksenketel! We hebben nu ten minste de sfeer en passie van een echte topper. .

De woede en frustratie zijn voelbaar in Jan Breydel. Elke enigszins twijfelachtige beslissing van D'Hondt wordt op gejoel onthaald. Clement krijgt na herhaaldelijk protest geel.

tweede helft, minuut 57. De woede en frustratie zijn voelbaar in Jan Breydel. Elke enigszins twijfelachtige beslissing van D'Hondt wordt op gejoel onthaald. Clement krijgt na herhaaldelijk protest geel. .

55'

tweede helft, minuut 55. Clement grijpt een eerste keer in, want Club is zijn greep op de wedstrijd aan het verliezen. Ricca vervangt Maouassa. .