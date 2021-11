Antwerp trekt met goed gevoel de break in na zege tegen Anderlecht

Antwerp - Anderlecht kort samengevat

Bom van Nainggolan fleurt doffe eerste helft op

Het was Nainggolan die een stroomstoot door de Bosuil joeg. Zijn streep knalde met 113 km/h tegen de deklat aan, nog een pak sneller dan de middenvelder zelf vaak door de bebouwde kom raast. De opwinding ging snel weer liggen. De rest van de eerste helft werd gevuld met middenveldspel en intense duels.

In de eerste helft werd dan ook vooral met pionnen geschoven en durfde haast niemand een gewaagde zet te doen. Er waren halve kansen voor Benson en Dwomoh en een slecht gemikt schot van Frey, terwijl de bezoekers in balbezit te sloom speelden om de organisatie van Antwerp te ontwrichten.

Na enkele stroeve weken ging Priske met de borstel door zijn elftal. De Deense coach van Antwerp vulde vijf nieuwe namen in op het wedstrijdblad. Bij Anderlecht liet Kompany Sardella en Kouamé terugkeren in de basis. Beide coaches hadden hun spelers blijkbaar vooral op het hart gedrukt om voorzichtig te voetballen.

Yusuf en Frey smeren Anderlecht nog eens verlies aan

De tweede periode begon erg veelbelovend. Kouamé vond na een pirouette Ait El Hadj, die op een beenveeg van Butez botste. De thuisploeg antwoordde scherp met een volley van Frey in het zijnet. Nadat een plaatsbal van Balikwisha voorbij de verste paal was gezeild, verzandde de wedstrijd weer.

Tot iets voorbij het uur dan, toen Kouamé een kans in de armen van Butez kopte. De doelman van Antwerp lanceerde meteen de tegenaanval, die eindigde met een assist van Frey voor Yusuf. De Nigeriaan maakte dankbaar gebruik van de wanorde achterin bij Anderlecht en maakte er 1-0 van. Een aanvallend amechtig paars-wit kwam goed weg toen een verdwaalde voorzet van Nainggolan op de lat landde.

Tien minuten voor affluiten viel de beslissing. Hoedt, voortdurend uitgefloten, beging een strafschopfout op Frey. De Zwitser mikte de penalty op Van Crombrugge, maar kon in de rebound toch de score verdubbelen. Een aangeslagen Anderlecht schoot pas uit zijn sloffen in de toegevoegde tijd. Amuzu miste knullig van dichtbij en een afgeweken poging van Raman stierf op de deklat, maar toen was het eigenlijk al veel te laat om een eerste nederlaag sinds augustus af te wenden.