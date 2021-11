Anderlecht gaat op de Bosuil op zoek naar plekje bij de top 4

12:19

vooraf, 12 uur 19. Zet Anderlecht ongeslagen reeks verder? 29 augustus 2020. De laatste competitienederlaag van Anderlecht ligt al meer dan twee maanden achter ons. Sindsdien won RSCA 4 keer en speelde het 5 keer gelijk. De Brusselaars prijken voorlopig op een gedeelde 6e plek in de stand maar kunnen mits een zege op de Bosuil vandaag naast Antwerp komen op plek drie. Vincent Kompany kan vandaag opnieuw rekenen op Christian Kouamé, die terugkomt uit schorsing. Wie wel geschorst is, is Michael Murillo. Een probleem voor RSCA, want de rechtsbackpositie is dunbezaaid in Brussel. Wellicht wordt er geschoven met Gomez, Michailitsjenko of Sardella. .