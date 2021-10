LIVE: Racing Genk op zoek naar punten en vertrouwen in Waregem

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Wim Smet fluit de partij op gang, de bezoekers mogen aftrappen. . Aftrap We zijn vertrokken! Ref Wim Smet fluit de partij op gang, de bezoekers mogen aftrappen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:30 vooraf, 13 uur 30. Zinho Gano krijgt voor de aftrap nog een paar cadeautjes voor zijn pasgeboren dochter, aangeboden door het G-team van Zulte Waregem.

13:10 Statistiek. Racing Genk deed het de jongste jaren best goed op het veld van Zulte Waregem. De laatste keer dat de thuisploeg de drie punten kon pakken, dateert al van december 2016. Toen werd het 1-0. In de vier recentste confrontaties werd er één keer gelijkgespeeld en waren er drie uitzeges voor Genk. vooraf, 13 uur 10.

13:01 vooraf, 13 uur 01. Ik kijk uit naar het resultaat. Want als we kunnen winnen, krijgen we weer aansluiting met het peloton. Francky Dury.

12:56 vooraf, 12 uur 56. Kersvers papa Gano in de ploeg. Zinho Gano ontbrak dinsdag in het bekerduel omdat hij net papa was geworden van een dochter. Intussen is de spits opnieuw beschikbaar voor de dienst, hij neemt zijn plaats in het basiselftal gewoon weer in. Fadera verhuist naar de bank.

12:51 vooraf, 12 uur 51. Ik ben een enorme fan van Theo Bongonda, maar ik moet zeggen dat het de laatste periode wat minder was. John van den Brom.

12:47 vooraf, 12 uur 47. Genk met Paintsil en Thorstvedt. Van den Brom had wijzigingen aangekondigd in zijn elftal en die zijn er ook gekomen. In vergelijking met de vorige competitiewedstrijd verdwijnen Bongonda en Trésor uit de ploeg, Paintsil en Thorstvedt komen in hun plaats. Achter de namen van Ito en Heynen stond vooraf nog een vraagteken, maar zij zijn allebei speelklaar geraakt.

12:32 vooraf, 12 uur 32. Vooraf. Het bekertussendoortje mag dan wel gesmaakt hebben in Genk, in de competitie is het na de 0 op 9 nog altijd alarmfase rood bij de Limburgers. Vindt Genk op het veld van Zulte Waregem een uitweg uit het dal? De aftrap in het Regenboogstadion is om 13u30.

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Cameron Humphreys, Ewoud Pletinckx, Laurens De Bock, Alessandro Ciranni, Ibrahima Seck, Dereck Kutesa, Abdoulaye Sissako, Jean-Luc Dompé, Jelle Vossen, Zinho Gano

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Mujaid Sadick, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Kristian Thorstvedt, Junya Ito, Paul Onuachu, Joseph Paintsil