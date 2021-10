STVV na bekeruitschakeling: "Er alles aan doen om Club te verrassen"

STVV had van de Beker van België een belangrijk doel gemaakt, maar tegen Seraing ging het al mis in de zestiende finales. Tegen Club Brugge hoopt het die teleurstelling door te spoelen. ¿België mag trots zijn op wat Club Brugge in de Champions League presteert, maar wij gaan er morgen wel alles aan doen om ze te verrassen", zegt coach Bernd Hollerbach.

vooraf, 11 uur 32. STVV wil rechtkrabbelen. STVV had van de Beker van België een belangrijk doel gemaakt, maar tegen Seraing ging het al mis in de zestiende finales. Tegen Club Brugge hoopt het die teleurstelling door te spoelen. ¿België mag trots zijn op wat Club Brugge in de Champions League presteert, maar wij gaan er morgen wel alles aan doen om ze te verrassen", zegt coach Bernd Hollerbach. .

11:28

vooraf, 11 uur 28. Of het nu op kunstgras is of op de parking, we willen deze match winnen. Philippe Clement.