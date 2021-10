LIVE: Trefzekere Dost zet Club opnieuw op voorsprong tegen STVV

53' Gele kaart voor Jack Hendry van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 53 Jack Hendry Club Brugge

50' tweede helft, minuut 50. Dost doet het opnieuw! Wat een begin van deze tweede helft! Na de Truiense kansen slaat Club plots toe. Sobol zwiept de bal voor doel, Dost moet even op zijn passen terugkomen, maar kopt de bal heerlijk overhoeks voorbij Schmidt. Een statement van de Nederlander! . Dost doet het opnieuw! Wat een begin van deze tweede helft! Na de Truiense kansen slaat Club plots toe. Sobol zwiept de bal voor doel, Dost moet even op zijn passen terugkomen, maar kopt de bal heerlijk overhoeks voorbij Schmidt. Een statement van de Nederlander!

47' Mignolet toont zich. Daar is STVV opnieuw! Hashioka klimt hoog op een Truiense hoekschop en dwingt Mignolet tot een uitstekende duik. Club bibbert! . tweede helft, minuut 47. Mignolet toont zich Daar is STVV opnieuw! Hashioka klimt hoog op een Truiense hoekschop en dwingt Mignolet tot een uitstekende duik. Club bibbert!

46' tweede helft, minuut 46. Bijna Hara! STVV verrast Club bijna bij de start van de tweede periode. Hara wordt diepgestuurd, maar vindt nog net Mignolet op zijn weg. Daar komt Club goed weg! . Bijna Hara! STVV verrast Club bijna bij de start van de tweede periode. Hara wordt diepgestuurd, maar vindt nog net Mignolet op zijn weg. Daar komt Club goed weg!

46' tweede helft, minuut 46. Daar gaan we weer. Springt Club nog naar de leiding in 1A of deelt STVV de landskampioen een tik uit? . Daar gaan we weer Springt Club nog naar de leiding in 1A of deelt STVV de landskampioen een tik uit?

21:33 rust, 21 uur 33. Rusten geblazen. Club Brugge startte furieus, maar zag STVV plots gelijkmaken. Daarna moest de Brugse bolide enkele versnellingen terugschakelen. Trekt de landskampioen terug op na de rust of zorgt STVV voor de verrassing? . Rusten geblazen Club Brugge startte furieus, maar zag STVV plots gelijkmaken. Daarna moest de Brugse bolide enkele versnellingen terugschakelen. Trekt de landskampioen terug op na de rust of zorgt STVV voor de verrassing?

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Club Brugge, Mats Rits erin, Éder Balanta eruit wissel Éder Balanta Mats Rits

45+2' eerste helft, minuut 47. Daar was Dost nog eens, vlak voor de rust. Mata zet voor richting zijn spits, maar Pius was op tijd terug om het gevaar te ontmantelen. We gaan rusten bij een gelijkstand. . Daar was Dost nog eens, vlak voor de rust. Mata zet voor richting zijn spits, maar Pius was op tijd terug om het gevaar te ontmantelen. We gaan rusten bij een gelijkstand.

45' eerste helft, minuut 45. Brüls kan doorbreken op links, maar wordt foutief afgestopt door Hendry. Van Driessche ziet er echter geen fout in, tot groot ongenoegen van het publiek op Stayen. . Brüls kan doorbreken op links, maar wordt foutief afgestopt door Hendry. Van Driessche ziet er echter geen fout in, tot groot ongenoegen van het publiek op Stayen.

43' eerste helft, minuut 43. Club heeft dit zichzelf aangedaan, na alle gemiste kansen in het begin. . Bert Sterckx op Radio 1. Club heeft dit zichzelf aangedaan, na alle gemiste kansen in het begin. Bert Sterckx op Radio 1

41' Pijn bij Mechele. Brandon Mechele is zonder tegenstander in de buurt gaan zitten. Een blessure die hij wellicht eerder in de wedstrijd opliep. Samen met de fysio's loopt de verdediger even richting zijlijn. Kan hij seffens zijn wedstrijd verderzetten? . eerste helft, minuut 41. Pijn bij Mechele Brandon Mechele is zonder tegenstander in de buurt gaan zitten. Een blessure die hij wellicht eerder in de wedstrijd opliep. Samen met de fysio's loopt de verdediger even richting zijlijn. Kan hij seffens zijn wedstrijd verderzetten?

40' eerste helft, minuut 40. Club lijkt even een tweede adem gevonden te hebben. Sobol stoomt over het veld en legt terug richting Vanaken, maar die laatste ziet zijn poging geblokt. . Club lijkt even een tweede adem gevonden te hebben. Sobol stoomt over het veld en legt terug richting Vanaken, maar die laatste ziet zijn poging geblokt.

38' eerste helft, minuut 38. Ai, ai, De Ketelaere... Club voetbalt nog eens een opgelegde kans bij elkaar. Lang legt terug in de zestien, Vormer laat lopen en De Ketelaere kan aanleggen. Het Brugse goudhaantje jaagt het leer echter zowat het stadion uit. Dit moest veel beter. . Ai, ai, De Ketelaere... Club voetbalt nog eens een opgelegde kans bij elkaar. Lang legt terug in de zestien, Vormer laat lopen en De Ketelaere kan aanleggen. Het Brugse goudhaantje jaagt het leer echter zowat het stadion uit. Dit moest veel beter.

34' eerste helft, minuut 34. De vurige start van Club Brugge lijkt uitgedoofd na de plotse tegentreffer van de thuisploeg. Blauw-zwart is al even niet meer in de buurt van Schmidt geweest en ook in de opbouw oogt het nu allemaal wat slordiger. . De vurige start van Club Brugge lijkt uitgedoofd na de plotse tegentreffer van de thuisploeg. Blauw-zwart is al even niet meer in de buurt van Schmidt geweest en ook in de opbouw oogt het nu allemaal wat slordiger.