LIVE: Standard moet achtervolgen na openingsgoal van Moreno

Elsner grijpt in bij Standard en brengt Muleka tussen de lijnen. Voor Dragus zit zijn bleke wedstrijd erop.

Geen sprake van buitenspel, oordeelt de VAR. Standard is op achtervolgen aangewezen.

52'

Moreno opent de score! Kortrijk komt uit het niks op voorsprong. Gueye kan de bal voor doel koppen op een hoge voorzet van Fixelles. Bodart zit ertussen, maar Moreno kan scoren in de herneming. Of grijpt de VAR in voor buitenspel? . tweede helft, minuut 52.