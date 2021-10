Kortrijk wil wraak: "Elsner moet weten dat hij ons in de steek heeft gelaten"

Het onverwachte vertrek van coach Luka Elsner naar Standard is nog niet helemaal verteerd. KV Kortrijk wil in Luik bewijzen dat de Sloveen een foute keuze heeft gemaakt. Zijn vervanger Karim Belhocine is vooral geïnteresseerd in de drie punten. ¿Standard wordt een moeilijke trip maar we zijn gewapend,¿ zegthij. ¿De drie punten die we daar kunnen halen, zouden zeer belangrijk zijn voor de rest van de competitie.¿

We zullen er honderd procent voor gaan om te laten weten dat hij ons in de steek heeft gelaten.

Standard is weggezakt naar de 13e plek na een schamele 2 op 15. Ook onder coach Luka Elsner kon het nog niet winnen in de competitie. In de Beker kon het wel nog eens van de overwinning proeven. "De kwalificatie in de Beker neemt niet weg dat de wedstrijd van zaterdag belangrijk is. In onze positie hebben we een overwinning nodig", waarschuwde Elsner. "Ik hoop dat deze overwinning bevrijdend zal zijn."