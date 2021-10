Elsner ziet Standard puntje uit de brand slepen tegen ex-ploeg Kortrijk

“Na de 0-1 lieten we de moed even zakken, maar de invallers hebben weer energie in de ploeg gebracht. Op die manier zijn we terug in de wedstrijd gekomen. Kortrijk had anderhalve kans op momenten dat wij niet alert genoeg waren. Het was zeker geen perfecte wedstrijd, maar mentaal is het belangrijk dat we teruggevochten hebben. Dat we na de 0-1 even een geslagen indruk gaven, heeft alles te maken met de ongunstige wedstrijdscenario’s van de voorbije maanden. 3 op 9 is onvoldoende, niet verliezen volstaat niet voor Standard. Ik verlies liever 1 match om er dan 2 te winnen. Het is een moeilijke weg, maar we maken elke wedstrijd progressie.”