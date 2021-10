Supportersbussen staan in de file, aftrap KVO-KVM verlaat naar 21 uur

20:47 vooraf, 20 uur 47. De CEO van KV Oostende, Gauthier Ganaye, is niet zo tevreden met het uitstel van de aftrap, maar dat zal de KV Mechelen-supporters vermoedelijk koud laten. De bezoekers druppelen intussen het stadion binnen. . De CEO van KV Oostende, Gauthier Ganaye, is niet zo tevreden met het uitstel van de aftrap, maar dat zal de KV Mechelen-supporters vermoedelijk koud laten. De bezoekers druppelen intussen het stadion binnen.

20:45 vooraf, 20 uur 45. We begrijpen dat de fans in de file staan en dat zoiets jammer is, maar deze wedstrijd op een vrijdagavond plaatsen vlak voor de vakantie is niet verstandig. Je moet aan de spelers denken die tradities hebben op een matchdag, je moet ook aan hen denken. CEO Gauthier Ganaye (KV Oostende). We begrijpen dat de fans in de file staan en dat zoiets jammer is, maar deze wedstrijd op een vrijdagavond plaatsen vlak voor de vakantie is niet verstandig. Je moet aan de spelers denken die tradities hebben op een matchdag, je moet ook aan hen denken. CEO Gauthier Ganaye (KV Oostende)

20:34 Onderlinge resultaten. De laatste jaren valt er niet echt een lijn te trekken in de onderlinge confrontaties tussen Oostende en KV Mechelen. Vorig seizoen pakte Malinwa nog 4 op 6 tegen Oostende in de Play-Offs, maar in de competitie waren de punten telkens voor de Kustboys. De laatste keer dat Mechelen op het veld van Oostende kon winnen is geleden van december 2017, toen maakte Mats Rits het enige doelpunt van de avond. . vooraf, 20 uur 34. Onderlinge resultaten De laatste jaren valt er niet echt een lijn te trekken in de onderlinge confrontaties tussen Oostende en KV Mechelen. Vorig seizoen pakte Malinwa nog 4 op 6 tegen Oostende in de Play-Offs, maar in de competitie waren de punten telkens voor de Kustboys. De laatste keer dat Mechelen op het veld van Oostende kon winnen is geleden van december 2017, toen maakte Mats Rits het enige doelpunt van de avond.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Met vallen en opstaan. Het oogt misschien allemaal wat minder sprankelend zonder onder meer Sakala, Theate en Hjulsager, maar KV Oostende draait nog steeds een meer dan degelijk seizoen. Er werden al knappe zeges geboekt tegen KRC Genk en AA Gent en Anderlecht werd een maand geleden in bedwang gehouden. Voegen de mannen van Blessin daar een thuiszege tegen KVM aan toe? . Met vallen en opstaan Het oogt misschien allemaal wat minder sprankelend zonder onder meer Sakala, Theate en Hjulsager, maar KV Oostende draait nog steeds een meer dan degelijk seizoen. Er werden al knappe zeges geboekt tegen KRC Genk en AA Gent en Anderlecht werd een maand geleden in bedwang gehouden. Voegen de mannen van Blessin daar een thuiszege tegen KVM aan toe?



20:11 vooraf, 20 uur 11. Op naar plek 2? Om de tijd tot de aftrap wat te doden halen we er wat statistieken van beide teams bij. Zo raast KV Mechelen na de 7-2-pandoering op het veld van Anderlecht als een wervelwind door de competitie. Er volgde nadien een 13/15 in de competitie, enkel Zulte Waregem kon Malinwa vorig weekend in bedwang houden. Als KV Mechelen ook op het veld van Oostende weet te winnen dan komt het voorlopig zelfs op een gedeelde 2e plek met Club Brugge. . Op naar plek 2? Om de tijd tot de aftrap wat te doden halen we er wat statistieken van beide teams bij. Zo raast KV Mechelen na de 7-2-pandoering op het veld van Anderlecht als een wervelwind door de competitie. Er volgde nadien een 13/15 in de competitie, enkel Zulte Waregem kon Malinwa vorig weekend in bedwang houden. Als KV Mechelen ook op het veld van Oostende weet te winnen dan komt het voorlopig zelfs op een gedeelde 2e plek met Club Brugge.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Verkeersdrukte, aftrap om 21. Om de Mechelse supporters ook de kans te geven om de hele wedstrijd bij te wonen is de aftrap uitgesteld naar 21 uur. De supportersbussen staan momenteel in de file. . Verkeersdrukte, aftrap om 21 Om de Mechelse supporters ook de kans te geven om de hele wedstrijd bij te wonen is de aftrap uitgesteld naar 21 uur. De supportersbussen staan momenteel in de file.

19:52 vooraf, 19 uur 52. Geen Gueye. Topschutter Makhtar Gueye ontbreekt vanavond aan de aftrap bij Oostende. De Senegalees is nochtans al belangrijk geweest dit seizoen met 8 doelpunten in 12 wedstrijden. Blessin kiest voor het spitsenduo Kvasina en Ambrose. . Geen Gueye Topschutter Makhtar Gueye ontbreekt vanavond aan de aftrap bij Oostende. De Senegalees is nochtans al belangrijk geweest dit seizoen met 8 doelpunten in 12 wedstrijden. Blessin kiest voor het spitsenduo Kvasina en Ambrose.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Sterkhouders keren terug. In vergelijking met de gewonnen bekerwedstrijd tegen Union dropt KV Mechelen-coach Wouter Vrancken sterkhouders Walsh, Storm, Cuypers en Mrabti zoals verwacht terug in de ploeg. Op de bank is er onder meer plaats voor anciens Kaya en De Camargo. . Sterkhouders keren terug In vergelijking met de gewonnen bekerwedstrijd tegen Union dropt KV Mechelen-coach Wouter Vrancken sterkhouders Walsh, Storm, Cuypers en Mrabti zoals verwacht terug in de ploeg. Op de bank is er onder meer plaats voor anciens Kaya en De Camargo.

14:00 vooraf, 14 uur . KV Oostende en KV Mechelen openen speeldag 13. Geen dag zonder voetbal. Na het bekervoetbal is het vanavond weer tijd voor de Jupiler Pro League. KV Oostende en KV Mechelen openen vanavond de 13e speeldag. Oostende en Mechelen tankten de voorbije week extra vertrouwen in de Beker van België. KVO rekende eenvoudig af met vijfdeklasser Onhaye (8-1), Mechelen kieperde met 2-1 competitieleider Union uit de beker. Mechelen is de ploeg in vorm in de Jupiler Pro League en behaalde de voorbije weken 13 op 15. Oostende zakte na de nederlaag in Kortrijk vorig weekend naar de grijze middenmoot. . KV Oostende en KV Mechelen openen speeldag 13 Geen dag zonder voetbal. Na het bekervoetbal is het vanavond weer tijd voor de Jupiler Pro League. KV Oostende en KV Mechelen openen vanavond de 13e speeldag.

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Steven Fortes, Frederik Jäkel, Brecht Capon, Maxime D'Arpino, Kenny Rocha Santos, Alfons Amade, Théo Ndicka Matam, Marko Kvasina, Thierry Ambrose Opstelling KV Oostende Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Steven Fortes, Frederik Jäkel, Brecht Capon, Maxime D'Arpino, Kenny Rocha Santos, Alfons Amade, Théo Ndicka Matam, Marko Kvasina, Thierry Ambrose

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Jordi Vanlerberghe, Sheldon Bateau, Lucas Bijker, Kerim Mrabti, Samuel Oum Gouet, Rob Schoofs, Vinicius, Nikola Storm, Hugo Cuypers Opstelling KV Mechelen Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Jordi Vanlerberghe, Sheldon Bateau, Lucas Bijker, Kerim Mrabti, Samuel Oum Gouet, Rob Schoofs, Vinicius, Nikola Storm, Hugo Cuypers