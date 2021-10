Ook vanavond voetballen we: Oostende en KV Mechelen trappen 13e speeldag op gang

09:35

vooraf, 09 uur 35. KV Oostende en KV Mechelen openen speeldag 13. Geen dag zonder voetbal. Na het bekervoetbal is het vanavond weer tijd voor de Jupiler Pro League. KV Oostende en KV Mechelen openen vanavond de 13e speeldag. Oostende en Mechelen tankten de voorbije week extra vertrouwen in de Beker van België. KVO rekende eenvoudig af met vijfdeklasser Onhaye (8-1), Mechelen kieperde met 2-1 competitieleider Union uit de beker. Mechelen is de ploeg in vorm in de Jupiler Pro League en behaalde de voorbije weken 13 op 15. Oostende zakte na de nederlaag in Kortrijk vorig weekend naar de grijze middenmoot. .