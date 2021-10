Mechelen bibbert nog even maar zet ongeslagen reeks voort na tripje richting kust

KV Oostende - KV Mechelen in een notendop:

Storm wervelt aan de kust

Oostende was aangeslagen en kwam niet verder dan een knal voorlangs van Ambrose. Blessin was zichtbaar ontevreden en overlegde na het einde van de eerste helft nog enkele minuten op de bank met zijn assistenten voor hij naar de kleedkamers trok.

Het begin van de partij had niet al te veel om het lijf. Beide teams hielden de bal maar moeilijk in de eigen rangen. De bezoekers puurden uit de wanorde met Storm en Cuypers wel enkele kleinere kansjes.

Met 13 op 15 zakte KV Mechelen vol vertrouwen af naar de kust, een overwinning kon hen de 2e plaats in de stand opleveren. De wedstrijd ging een kwartiertje later van start. De supportersbussen stonden in de file, scheidsrechter Dierick floot de 13e speeldag zo om 21 uur van start.

KVM maakt het zichzelf nog moeilijk

Met invallers Gueye en Bätzner begon KV Oostende met hernieuwde moed aan de tweede helft, maar Mrabti had andere plannen. Na knap werk van een ongrijpbare Cuypers tikte hij op een gelijkaardige manier als in de eerste helft een derde Mechels doelpunt binnen.

De wedstrijd leek met nog 40 minuten te gaan gespeeld, maar de thuisploeg had nog een snedige reactie in huis. Enkele minuten na de 0-3 zette Gueye zijn naam al op het scorebord. Het stadion veerde op en ook het niveau van Oostende ging met een ruk de lucht in.

Bätzner (net naast) en D'Haese (op de lat) kwamen dicht bij een doelpunt, maar de aansluitingstreffer viel pas in de absolute slotfase na een rake kopbal van Jäkel. Bij KV Mechelen maakten ze zich zenuwachtig en assistent-coach Vanderbiest moest met een rode kaart de neutrale zone verlaten.

Oostende deed wat het kon, maar liep zo wel op een messcherpe counter. Hairemans werd door Schoofs richting Hubert gestuurd en maakte er met een heerlijke plaatsbal 2-4 van.

KV Mechelen bibberde nog even in het slot, maar trok uiteindelijk toch de volle buit over de streep. Malinwa springt met 16 op 18 naar de 2e plaats in het klassement, Oostende blijft op plek 11 hangen in de grijze middenmoot.