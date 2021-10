LIVE: Gueye maakt er 1-3 van, wat kan Oostende nog tegen KV Mechelen?

Bij KV Mechelen willen ze het tempo even breken. Cuypers en Mrabti gaan eruit voor Druijf en Swers.

tweede helft, minuut 78. Personeelswijzigingen . Bij KV Mechelen willen ze het tempo even breken. Cuypers en Mrabti gaan eruit voor Druijf en Swers. .

tweede helft, minuut 77. Deze tweede helft toont nog maar eens hoe cruciaal Gueye is voor dit KV Oostende. Elke gevaarlijke aanval begint en eindigt ook vaak bij de Senegalees. .

tweede helft, minuut 73. Gueye net niet. Het is uitkijken voor Malinwa! Kvasina kopt de bal goed richting doel en Gueye kan aan de tweede paal bijna profiteren. Nog een dik kwartier. .

tweede helft, minuut 72. De wedstrijd is wat bitsiger geworden. Dit keert komt Oum Gouet te laat bij Rocha, Dierick moet opnieuw zijn kaarten bovenhalen. .

tweede helft, minuut 68. Bätzner is bijzonder energiek ingevallen, maar dit keer gaat de jonge Duitser over de schreef. Hij is te laat en trapt Vinicius Souza onderuit. .