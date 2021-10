Springt Union weer naar de leiding of incasseert het na bekerexit nieuwe tik bij AA Gent?

18:50

vooraf, 18 uur 50. 9 op 9 voor Union. Voor Union was de bekeruitschakeling tegen KV Mechelen een bittere pil, maar in de competitie blijft het de promovendus wel voor de wind gaan. Union zakt met een 9 op 9 af naar Gent. In de laatste 7 wedstrijden liet het amper 2 keer punten liggen. Buitenshuis leed het dit seizoen nog maar 1 nederlaag, ook al tegen KV Mechelen. Op bezoek bij Genk pakte het een punt, de overige 4 uitwedstrijden leverden evenveel zeges op. .