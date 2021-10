Flets Charleroi dankt doelman Koffi en nekt Eupen met drie late goals

Charleroi - Eupen in een notendop:

Zoutloze kost voor de rust

Met Charleroi-Eupen kregen we op speeldag 13 in de JPL een onverhoopte wedstrijd uit de bovenste gelederen van het klassement. Charleroi zat met een 7 op 9 in de goede flow (al verloor het in de beker wel van 1B-ploeg Lommel), Eupen hoopte dan weer aan te knopen met de zege na twee nederlagen.



Een driepunter kon voor beide teams een opstapje uit de subtop richting de top 4 opleveren, maar hun status van subtopper werd verre van gerechtvaardigd voor de rust. Eupen kon via Cools één keer de vuisten van Koffi uittesten, Charleroi had wel balbezit maar deed daar quasi niets mee.



Morioka probeerde het nog met een omhaal(tje), Zedady deed het op zijn beurt met een flauwe Robben-imitatie waar Eupen-doelman Himmelmann eens smadelijk mee kon lachen. Het waren 45 voetbalminuten om snel te vergeten.