LIVE: Cercle toont meeste initiatief in flauwe eerste helft

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Na een flauwe eerste helft gaan Cercle en Antwerp rusten met een logische brilscore. Cercle toonde veruit het meeste initiatief en had ook de meeste kansen, maar miste scherpte in de afwerking.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' Gele kaart voor Dino Hotic van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 47 Dino Hotic Cercle Brugge

44' eerste helft, minuut 44. Fischer probeert het met een plaatsbal naar de verste hoek, maar zijn schot heeft onvoldoende curve en gaat naast. Hiermee moeten de meegereisde Antwerp-supporters het voorlopig doen.

44' eerste helft, minuut 44. Matondo opnieuw niet voorbij Butez. Butez moet nog eens aan de bak op een volley van Matondo. Maar ook nu heeft de doelman er niet al te veel moeite mee. Cercle is veruit het gevaarlijkst, maar de kansen missen scherpte.

39' Gele kaart voor Sam Vines van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 39 Sam Vines Antwerp

39' eerste helft, minuut 39. Geel voor Vines. Vines speelt de bal kwijt aan Hotic en herstelt het dan door aan het shirt van de Bosniër te gaan hangen. Zo werkt het niet, laat ref D'Hondt weten. Geel voor Vines.

37' eerste helft, minuut 37. Cercle probeert het met een kort genomen vrije trap en puurt daar op zijn beurt een hoekschop uit. Maar ook deze stilstaande fase levert niks op voor de thuisploeg.

35' eerste helft, minuut 35. Cercle blijft de betere ploeg. Antwerp probeert het wel, maar mist overtuiging. Johan De Caluwé op Radio 1.

32' eerste helft, minuut 32. Van der Bruggen neemt een afvallende bal in één tijd op de slof, maar zijn schot mist kracht. Opnieuw geen probleem dus voor Butez, die wel al een pak meer werk had dan zijn collega aan de overkant.

30' eerste helft, minuut 30. Butez niet onder de indruk. Matondo is toch één van de blikvangers bij Cercle. Na een knappe actie haalt hij stevig uit, maar ook pal op Butez. De kwaliteit moet hoger om de Antwerp-doelman in verlegenheid te brengen.

28' eerste helft, minuut 28. Verstraete kan vrije trap niet benutten. Gerkens versiert een vrije trap niet zo gek ver buiten de zestien. Verstraete neemt die voor zijn rekening, maar zijn schot gaat hoog over.

27' eerste helft, minuut 27. Opnieuw even spanning in de Antwerpse zestien. Met een knap hakballetje verlengt Millan een lage voorzet tot bij de tweede paal, maar daar is Butez net sneller op de bal dan de vrijstaande Hotic.

26' eerste helft, minuut 26. Flauw schot van Fischer. Priske maakt zich druk aan de zijlijn. De coach kan dan ook niet tevreden zijn met wat zijn ploeg tot dusver liet zien. Fischer pakt uit met een flauw afstandsschot, geen probleem voor Didillon.

23' eerste helft, minuut 23. Vervanging bij Cercle Brugge, Dimitar Velkovski erin, Alexander Corryn eruit wissel Alexander Corryn Dimitar Velkovski

20' eerste helft, minuut 20. Exit Corryn. Corryn geeft nu zelf aan dat hij niet meer voort kan. Een domper voor de thuisploeg, nog een blessure erbij. Velkovski moet zich in sneltempo klaarmaken om in te vallen.

20' eerste helft, minuut 20. Corryn geveld. Problemen bij Corryn. Hij gaat er bij zitten en heeft verzorging nodig. Zit er een vroege wissel aan te komen bij Cercle?

16' eerste helft, minuut 16. Antwerp laat zich even zien. Terwijl de regen nu met bakken uit de lucht valt, komt Antwerp een eerste keer dreigen, maar zowel De Laet als Benson kan uiteindelijk niet goed op doel besluiten. Antwerp is nog steeds op zoek naar het goede ritme.

11' eerste helft, minuut 11. Butez houdt Antwerp overeind! Millan komt met wat geluk plots oog in oog met Butez na een doorgeschoten schot van Matondo, maar de doelman gooit zich prima voor de bal. Butez heeft daarbij ook een tik gekregen en moet even bekomen. Even later ligt ook Utkus op de grond na een botsing met Yusuf.