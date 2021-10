Antwerp wint gevleid bij Cercle Brugge, dat in hetzelfde bedje ziek blijft

Cercle Brugge - Antwerp in een notendop:

Cercle toont meeste initiatief in flauwe eerste helft

Na een 1 op 6 in de competitie én de pijnlijke bekeruitschakeling had Antwerp wat recht te zetten op het veld van Cercle, maar veel dadendrang straalden de bezoekers niet uit. Cercle had er duidelijk meer zin in. Butez had al na amper 10 minuten een goede interventie nodig om Millan van een vroege treffer te houden.

Een bijzonder flets Antwerp kwam nauwelijks in de buurt van Didillon. Een

afgeblokte poging van Benson en een flauw afstandsschot van Fischer, dat was het dan. Van Cercle ging meer dreiging uit. Met een knap hakje op een lage voorzet bracht Millan bijna Hotic in stelling, maar Butez was net iets sneller op de bal.

Butez was meteen ook de enige die zich kon onderscheiden bij Antwerp. Matondo stelde hem twee keer op de proef, maar de doelman gaf geen krimp. Antwerp kwam pas kort voor de rust nog eens opzetten. Een plaatsbal van Fischer miste curve en ging naast.