Beerschot met mes op de keel: "Manier waarop is ondergeschikt aan resultaat"

10:51

vooraf, 10 uur 51. "Alles op alles voor een resultaat". Coach Javier Torrente probeert Beerschot boven water te houden. "Voor mij is de wedstrijd tegen Seraing de belangrijkste die we spelen sinds ik hier ben. We moeten in deze thuiswedstrijd alles op alles zetten om een resultaat te behalen. De manier waarop is op dit moment ondergeschikt aan het resultaat" .