LIVE: Zirkzee brengt Anderlecht weer in de wedstrijd tegen OHL

Vliegende start van Anderlecht: Gomez, de man van de assist bij de 1-2, versnelt en trapt niet zo ver over. OHL is gewaarschuwd.

tweede helft, minuut 46. Vliegende start van Anderlecht: Gomez, de man van de assist bij de 1-2, versnelt en trapt niet zo ver over. OHL is gewaarschuwd. .

We zijn vertrokken voor de tweede helft. Er is niet gewisseld tijdens de rust.

tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Er is niet gewisseld tijdens de rust. .

40'

eerste helft, minuut 40. Zirkzee brengt Anderlecht weer in de match. Nu is het wel raak voor Anderlecht! El Hadj lanceert Gomez, die goed achteruit legt tot bij Zirkzee. De Nederlander prikt via een OHL-verdediger de aansluitingstreffer in doel. .