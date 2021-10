Charleroi-coach Still: "Professionele fout als we Seraing onderschatten"

Als we Seraing nu nog altijd zouden onderschatten, dan zouden we een professionele fout maken

vooraf, 07 uur 02. Als we Seraing nu nog altijd zouden onderschatten, dan zouden we een professionele fout maken. Charleroi-coach Edward Still.

vooraf, 06 uur 56. 2 teams in vorm. Hoewel Seraing geparkeerd staat op de 14e plek, kan Charleroi (9e) maar beter op zijn hoede zijn. De nieuwkomer in 1A leek even op weg naar 6 op 6 in zijn laatste 2 matchen. Tegen Zulte Waregem won Seraing met 5-1. Vorig weekend leidde het na 45 minuten met 0-2 tegen Union, dat Seraing uiteindelijk nog in het zand liet bijten met 4-2. Charleroi sprokkelde in zijn laatste 2 wedstrijden 4 punten dankzij een 2-2-gelijkspel in KV Kortrijk en een 2-0-zege tegen Genk. .