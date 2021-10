OH Leuven boekt tegen STVV tweede seizoenszege in duel dat op het uur losbarst

OH Leuven - STVV in een notendop:

OHL kon in 11 wedstrijden slechts 11 keer scoren en behoorde daarmee bij de slechtste aanvalslinies van 1A. De efficiëntie vandaag is daarom des te opvallend. Vier keer scoren in één wedstrijd, dat was de ploeg van Marc Brys dit seizoen nog niet gelukt.

Sory Kaba speelt zich in recordtempo in de harten van de OHL-supporters. De Midtjylland-huurling schonk OHL vorige week een punt op Sclessin met een late gelijkmaker en vandaag bedankte de Guineeër voor zijn eerste basisplaats met 2 goals.

Bekijk de goals uit OHL - STVV (4-1)

Kansen aan beide kanten, maar geen goals

Met de rust in zicht trok OHL het laken weer wat meer naar zich toe. Schmidt moest zich onderscheiden op een volley van Schrijvers en de STVV-doelman ging in de extra tijd ook goed plat toen de tot dan toe onzichtbare Kaba verrassend uithaalde in de draai.

De reactie van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Maertens speelde Mercier vrij in de zestien, maar die liet de kans liggen en besloot voorlangs. Aan de overkant kon Keita nog net een kansrijke poging van De Ridder afblokken en Romo had een uitstekende reflex nodig om een knal van Cacace nog over doel te duwen.

Met 7 gelijke spelen dit seizoen hadden ze bij OHL hun buik meer dan vol van puntendelingen. Eindelijk nog eens winnen was dus de opdracht voor de staartploeg. Niet evident, want STVV zakte met 9 op 9 in zijn laatste 3 uitwedstrijden en dus een pak vertrouwen af naar Den Dreef.

Ref Laforge loopt in de weg, maar ondanks balvoordeel voor OHL legt hij toch het spel stil

STVV stribbelt even tegen, maar kraakt finaal

STVV kwam het scherpst weer uit de kleedkamer. Lavalée stelde Romo meteen al op de proef met een pittig afstandsschot, maar de doelman was bij de pinken en bokste de bal weg. Op het uur was Cacace de volgende die voor Truiens gevaar kon zorgen. Hij kreeg een vrije schietkans in de zestien, maar besloot wild over en naast.

Een misser die een minuut later nog pijnlijker werd bij een vlotte Leuvense aanval, want na zijn late gelijkmaker tegen Standard deed Kaba het opnieuw voor OHL. Op aangeven van Tamari kon hij op het uur de openingsgoal simpel in doel tikken.

Amper 3 minuten later was alles te herdoen voor de thuisploeg. Na een hoekschop viel de bal voor de voeten van Lavalée en dit keer nam die Romo, met een weliswaar licht afgeweken schot, wél te grazen.

Het hek was nu helemaal van de dam, want het regende plots goals in Leuven. 4 minuten na de Truiense gelijkmaker klom de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Met wat meeval belandde een voorzet van Mercier tot bij de vrijstaande Schrijvers en met een heerlijke volley liet die Schmidt kansloos achter.

Een snelle reactie van de bezoekers bleef nu uit en een kwartier voor het einde kreeg STVV nog eens 2 mokerslagen te verwerken. Leistner haalde Maertens onderuit in de zestien: penalty voor OHL én een tweede gele kaart voor Leistner. Kaba kende geen genade en mikte vanaf de penaltystip zijn tweede van de avond in doel.

4 minuten later moesten de 10 Truienaars zich definitief gewonnen geven. Maertens werd door Mercier alleen voor doel gebracht en maakte het enig mooi af met een schot in de kruising. Buitenspel oordeelde de lijnrechter, maar de VAR greep in en zo werd het toch nog 4-1. OHL boekt zo eindelijk zijn 2e competitiezege, voor STVV is het pas de 2e uitnederlaag.