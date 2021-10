LIVE: Knappe volley van Schrijvers veegt snelle Truiense gelijkmaker weer uit

OH Leuven

Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Siebe Schrijvers van OH Leuven. 2, 1.

Het regent nu doelpunten in Leuven. Na een voorzet van Mercier komt de bal met wat meeval bij de vrijstaande Schrijvers en die laat Schmidt met een heerlijke volley kansloos achter. Knappe goal en OHL weer op voorsprong.

Amper 2 minuten na de openingsgoal komt STVV al langszij. Na een hoekschop pakt Lavalée uit met een stevig afstandsschot. De bal wijkt nog af en zo is Romo geklopt.

tweede helft, minuut 60. Vervanging bij OH Leuven, Thibault Vlietinck erin, Musa Tamari eruit

Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Sory Kaba van OH Leuven. 1, 0.

Kaba doet het opnieuw voor OHL. Vorige week maakte hij de gelijkmaker tegen Standard en nu opent hij de score. Tamari brengt de bal perfect voor doel, waar Kaba de 1-0 simpel in doel kan tikken.

Cacace krijgt op de rand van de zestien nog eens een vrije schietkans, maar hij besluit hoog over. Tekenend voor het gebrek aan efficiëntie.

Enkel Beerschot trof dit seizoen minder raak dan OHL en STVV en voorlopig onderstrepen beide ploegen ook in deze wedstrijd dat ze bijzonder moeilijk tot scoren komen. Aan inzet geen gebrek, maar de precisie in de acties ontbreekt.

