Mechelen en Essevee scoren 4 keer in dol openingskwartier, nadien volgt wapenstilstand

KV Mechelen - Zulte Waregem in een notendop:

Zinderend openingskwartier met vier goals

Stel je maar eens voor dat je vanavond een kwartier te laat in het AFAS Stadion toekwam. Je had meteen vier (!) goals gemist. Een knotsgek wedstrijdbegin dus met KV Mechelen dat in een mum van tijd 2-0 voor stond, maar een veerkrachtig Zulte Waregem dat even snel weer orde op zaken zette.

Het zag er nochtans beroerd uit voor Dury en co toen KV Mechelen al na amper 5 minuten de score opende. Een juweel van een doelpunt met een heerlijk hakje van Schoofs en een propere afwerking van Cuypers. Amper twee minuten later liet Zulte Waregem zich ringeloren op een kort genomen hoekschop en Walsh was ongenadig voor zijn ex-ploeg: 2-0.

Donderwolken pakten zich weer samen boven het hoofd van Francky Dury, maar Dompé deed de hemel opklaren voor Essevee. Hij schilderde een hoekschop op het hoofd van Gano en die kopte de bezoekers weer in de wedstrijd. Ruim 5 minuten later was Dompé na een nieuwe hoekschop opnieuw de aangever, dit keer maakte Sissako de klus netjes af: 2-2.

Ook na het zinderende openingskwartier bleef het een boeiende match aan een hoog tempo. Het meeste gevaar kwam van de thuisploeg. Op het halfuur zette Schoofs een heerlijke aanval op, maar voor een leeg doel vergat Cuypers de kers op de taart te zetten. Diezelfde Cuypers dwong Bossut niet veel later wel tot een redding en ook Schoofs zette de doelman nog aan het werk met een vrije trap.