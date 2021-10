KV Kortrijk wint West-Vlaams duel en wipt over KV Oostende

Aangename eerste helft

Kortrijk en Oostende hadden er wel zin in aan het Guldensporenstadion. De 22 protagonisten kruiden de West-Vlaamse derby meteen met een flinke dosis peper en zout.



Het spel ging goed op en neer, maar de gevaarlijkste kansen waren toch voor Kortrijk. Zo kon Gueye eens koppen en pakte Dewaele uit met een grondscherend schot. Net naast.



De partij werd dan wat potiger en in de zone van de waarheid ontbrak het beide ploegen aan wat technisch vernuft. Net voor de rust kregen we dan toch een doelpunt te zien. Gueye liet eerst nog een grote kans liggen, maar seconden later lag de bal toch in het net. Gueye kopte de inzet van Selemani binnen: 1-0.