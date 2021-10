Genk wil Gent de mond snoeren "met nieuwe grasmat als bondgenoot"

AA Gent heeft er dan weer een goeie week opzitten. Vorig weekend won het thuis met 2-0 van Eupen en in de Conference League boekte het donderdag winst op het veld van Partizan Belgrado (0-1). De Gentenaren staan op kop in hun poule en kunnen dus met vertrouwen de draad weer oppikken in de Belgische competitie.

vooraf, 15 uur 12. Trekt Gent de lijn door? AA Gent heeft er dan weer een goeie week opzitten. Vorig weekend won het thuis met 2-0 van Eupen en in de Conference League boekte het donderdag winst op het veld van Partizan Belgrado (0-1). De Gentenaren staan op kop in hun poule en kunnen dus met vertrouwen de draad weer oppikken in de Belgische competitie. .

Wat er ook van zij: Genk heeft een nieuwe grasmat. "Een nieuwe grasmat als bondgenoot", klinkt het. "We hebben recentelijk beslist om toch niet langer te wachten op het herstel van de hybride mat en hebben gekozen voor nieuwe graszoden. Volgend seizoen gaan we opnieuw voor de hybride versie. De ploeg heeft de afsluittraining van zaterdag op het A-veld gehouden, kwestie van gewenning."

vooraf, 15 uur 08. "Nieuwe grasmat als bondgenoot". Wat er ook van zij: Genk heeft een nieuwe grasmat. "Een nieuwe grasmat als bondgenoot", klinkt het. "We hebben recentelijk beslist om toch niet langer te wachten op het herstel van de hybride mat en hebben gekozen voor nieuwe graszoden. Volgend seizoen gaan we opnieuw voor de hybride versie. De ploeg heeft de afsluittraining van zaterdag op het A-veld gehouden, kwestie van gewenning." .

15:07

vooraf, 15 uur 07. Werken op stilstaande fases. Na een 0 op 6 (nederlagen tegen Eupen en Charleroi) gecombineerd met het Europese verlies op West Ham staan de zenuwen toch weer wat strakker gespannen in Genk. Iedereen heeft zijn mond vol over de stilstaande fases die Genk keer op keer de kop kosten. Benieuwd of er straks al beterschap is. .