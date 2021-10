LIVE: Union leidt in Eupen dankzij vroege penaltygoal van Undav

Union laat het initiatief aan Eupen, dat er niet meteen in slaagt om een voldragen aanval in elkaar te boksen. De bezoekers loeren op de counter.

Peeters mag een vrije trap nemen op een interessante plek. De bal wint te weinig hoogte en eindigt in de muur.

Undav komt met zijn penaltygoal op gelijke hoogte van spitsbroeder Vanzeir in de topschuttersstand. Ze hebben nu allebei 8 goals gemaakt. Enkel Onuachu en Frey doen nog beter.

Statistiek. Undav komt met zijn penaltygoal op gelijke hoogte van spitsbroeder Vanzeir in de topschuttersstand. Ze hebben nu allebei 8 goals gemaakt. Enkel Onuachu en Frey doen nog beter. . eerste helft, minuut 18.

eerste helft, minuut 14. Het was even wachten, maar daar is dan toch de reactie van Eupen. Prevljak kan trappen vanuit een schuine hoek, hij besluit recht op Moris. .