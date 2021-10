Clement: "Vijandige sfeer? Zolang ze niet op het veld lopen, interesseert het me niet"

Een bezoek aan de Bosuil, dan weet je dat het langs het veld kan stormen. "Een vijandige sfeer? Dat weet ik niet. Het maakt me niet uit wat er in de tribune gebeurd. Mijn focus ligt op het veld. We gaan naar daar om voetbal te spelen en om voor de winst te strijden."

vooraf, 10 uur 40. Clement: "Mijn focus ligt alleen bij wat er op het veld gebeurt". Een bezoek aan de Bosuil, dan weet je dat het langs het veld kan stormen. "Een vijandige sfeer? Dat weet ik niet. Het maakt me niet uit wat er in de tribune gebeurd. Mijn focus ligt op het veld. We gaan naar daar om voetbal te spelen en om voor de winst te strijden." "Doelpunten maken en geen goals slikken. Daar ligt de focus, nergens anders. Zolang ze op de tribune blijven natuurlijk. Als ze op het veld beginnen te lopen, dan zou ik me wel zorgen maken." .

10:37

vooraf, 10 uur 37. Op de persconferentie van Philippe Clement gingen heel wat vragen nog over de pandoering tegen Manchester City. "Wat we geleerd hebben? Dat we kunnen werken aan het baltempo, de lichaamshouding om de bal te ontvangen, onderlinge bewegingen, ... We proberen dat al op ons niveau, maar dat gaat toch iets trager." Clement had uiteraard ook naar Antwerp gekeken. "Ik supporter voor alle Belgische ploegen in Europa. Het is belangrijk voor onze competitie dat we dat rechtstreekse Champions League-ticket kunnen houden." Na de topper tegen Antwerp, volgt woensdag al een bekermatch. "Er is nu weinig recuperatietijd dus uiteraard mag je woensdag veranderingen verwachten. Tegen Antwerp? We zullen zien." .