Bosuilstadion ondanks stormschade goedgekeurd voor match tegen Club Brugge

vooraf, 12 uur 16. Bosuilstadion goedgekeurd. Storm Aurore heeft de Bosuil niet gespaard. Een deel van het dak van tribune 1, die in 2017 in gebruik genomen werd, werd losgerukt door de wind. De brokstukken van het dak belandden op het veld. Toch kan de thuiswedstrijd tegen Club Brugge morgen doorgaan. "Er werden de nodige aanpassingen uitgevoerd en de Bosuil werd onderworpen aan uitgebreid nazicht door de bevoegde controle-instantie, met een positief resultaat als resultaat", klinkt het bij Antwerp. "In principe zal er dus geen enkel probleem zijn om de wedstrijd van morgen tegen Club Brugge (aftrap 13u30) op een normale manier te laten plaatsvinden." .