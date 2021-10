LIVE: Vindt Anderlecht ook sportief zijn tweede adem of krabbelt Beerschot overeind?

6' eerste helft, minuut 6. Anderlecht neemt de touwtjes meteen stevig in handen in deze openingsfase. Beerschot moet de wedstrijd voorlopig ondergaan. . Anderlecht neemt de touwtjes meteen stevig in handen in deze openingsfase. Beerschot moet de wedstrijd voorlopig ondergaan.

2' eerste helft, minuut 2. Stevige misser van Raman. De eerste dreiging komt van Anderlecht. Gomez muist er vanonder op links en biedt Raman een niet te missen kans aan, maar de aanvaller mikt de bal al vallend naast. Stevige misser, maar er was ook terecht gevlagd voor buitenspel van Gomez.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Dierick fluit de wedstrijd op gang. Anderlecht speelt in het paars, Beerschot in het wit.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:53 vooraf, 15 uur 53. Anderlecht-shirt voor Nafi Thiam. Niemand minder dan tweevoudig olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam is vandaag ook aanwezig in het Lotto Park. Zij krijgt een gepersonaliseerd Anderlecht-shirt overhandigd.

15:51 vooraf, 15 uur 51. Holzhauser op de bank is een tactische keuze. Elke wedstrijd is anders en je moet iets nieuws proberen. Dat wil niet zeggen dat Holzhauser geen goede voetballer is. Javier Torrente

15:49 vooraf, 15 uur 49. Scoren is een probleem voor Beerschot. In maar liefst 7 van de 11 competitiewedstrijden tot dusver kon het geen doelpunt maken. In de overige 4 kwam het aan 7 stuks. De hekkensluiter slaagde er ook nog maar 1 keer in om zelf de nul te houden en incasseerde al ruim 23 goals.

15:45 vooraf, 15 uur 45. Het is moeilijk om in te schatten hoe Beerschot zal spelen, we moeten dus de nadruk leggen op ons eigen spel. De jongens die in vorm zijn komen vandaag in actie. Jongens die het goed doen op training moet je een kans geven. Vincent Kompany.

15:45 vooraf, 15 uur 45. Beerschot op zoek naar eerste driepunter. Beerschot jaagt na 11 speeldagen nog altijd op zijn eerste competitiezege. De rode lantaarn kon dit seizoen amper 2 punten sprokkelen, dankzij gelijke spelen tegen Gent en OH Leuven. Tweemaal gebeurde dat ook buitenshuis.

15:37 vooraf, 15 uur 37. 4 op 12 oogt niet bepaald fraai voor Anderlecht, anderzijds is paars-wit wel al 6 wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste competitienederlaag dateert al van eind augustus, op bezoek bij Racing Genk. Op eigen veld verloor Anderlecht nog maar één keer, op de openingsspeeldag tegen Union.

15:22 vooraf, 15 uur 22. Jubileum voor Kompany. Vincent Kompany begint straks aan zijn 50e wedstrijd als trainer in de Jupiler Pro League. De balans oogt niet geweldig, in 49 wedstrijden kon Kompany amper 18 keer zegevieren.

15:18 vooraf, 15 uur 18. Zo was het vorig seizoen. Vorig seizoen hielden Anderlecht en Beerschot elkaar in evenwicht. Beerschot won op eigen veld met 2-1 dankzij treffers van Coulibaly en Holzhauser, de aansluitingstreffer van Nmecha kwam te laat. In de terugronde hield Anderlecht de punten thuis, Nmecha en Mukairu zorgden voor een 2-0-zege.

15:12 vooraf, 15 uur 12. Refaelov, Zirkzee en Amuzu uit de basis. Ook Vincent Kompany sleutelt flink aan zijn ploeg en houdt met Refaelov, Zirkzee en Amuzu enkele sterkhouders uit de basis. Ook Mychajlitsjenko verhuist naar de bank. Murillo, El Hadj, Verschaeren en Raman krijgen de voorkeur van de Anderlecht-coach.

15:06 vooraf, 15 uur 06. Holzhauser op de bank. Beerschot-trainer Javier Torrente had aangekondigd dat hij enkele wijzigingen zou doorvoeren en de Argentijn houdt woord. Zo verhuist Holzhauser naar de bank en valt ook Soumaré uit de basisploeg. Frans is dan weer maanden out met een achillespeesblessure. Nieuwkomer Vaca komt daardoor voor het eerst aan de aftrap en ook Caicedo en Krekovic krijgen hun kans bij Beerschot.



Nieuwkomer Vaca komt daardoor voor het eerst aan de aftrap en ook Caicedo en Krekovic krijgen hun kans bij Beerschot.

13:26 vooraf, 13 uur 26. Wij kijken niet naar de situatie van de tegenstander. We spelen thuis en hebben er goesting in. We onderschatten de tegenstander niet, maar we kijken uit naar de match. Vincent Kompany, Anderlecht.