Anderlecht duwt Beerschot nog wat verder de dieperik in met eerste zege in 5 wedstrijden

De reeks is doorbroken. Na vier gelijke spelen heeft Anderlecht nog een keer kunnen winnen. Niet toevallig heette het slachtoffer Beerschot. Diep in de eerste helft kraakten de bezoekers onder de druk van paars-wit. Na rust sloeg RSCA nog drie keer toe - de twee tegentreffers van Beerschot waren een kleine pleister op de wonde. Met 2 op 36 is de situatie stilaan uitzichtloos voor de rode lantaarn. Anderlecht schuift op naar een gedeelde vierde plek.