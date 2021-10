LIVE: Zulte Waregem staat op uit de doden, van 0-1 naar 2-1 tegen Antwerp

Antwerp is de controle helemaal kwijt, terwijl het geloof groeit bij Zulte Waregem. Opnieuw is er dreiging bij een hoekschop voor de thuisploeg. De bal landt uiteindelijk bij Sissako en die probeert het met een spectaculaire omhaal, maar Butez wordt niet verrast.

tweede helft, minuut 65. Omhaal van Sissako. Antwerp is de controle helemaal kwijt, terwijl het geloof groeit bij Zulte Waregem. Opnieuw is er dreiging bij een hoekschop voor de thuisploeg. De bal landt uiteindelijk bij Sissako en die probeert het met een spectaculaire omhaal, maar Butez wordt niet verrast. .

Gano besluit op Butez. Dompé brengt toch wat meer schwung in het spel van de thuisploeg. Hij zet Bataille in de wind, haalt de achterlijn en schildert de bal op het hoofd van Gano. Die kopt van dichtbij in de handen van Butez. . tweede helft, minuut 58.

Stevige misser van Balikwisha! Antwerp jaagt nu toch op die tweede goal. Fischer biedt Balikwisha een niet te missen kans aan, maar de bal wordt van dichtbij toch over doel getikt. Een goal was het sowieso niet geworden, want er is terecht gevlagd voor buitenspel van Fischer. . tweede helft, minuut 55.