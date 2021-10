LIVE: Seraing gooit een dubbele voorsprong weg tegen tienkoppig Union

Del Fabro plant zijn arm in het aangezicht van Undav en krijgt daar een geel karton voor. Wat kan Seraing nog in de laatste 10 minuten?

tweede helft, minuut 81. Del Fabro plant zijn arm in het aangezicht van Undav en krijgt daar een geel karton voor. Wat kan Seraing nog in de laatste 10 minuten? .

tweede helft, minuut 73. Vanzeir van ver! Vanzeir komt vanop links knap naar binnen gesneden en pegelt de bal dan naar doel. Dat lijkt op het eerste gezicht overmoedig, maar wanneer de bal snel zakt, is Dietsch blij dat die poging over gaat. .

71'

tweede helft, minuut 71. We spelen 25 minuten in de tweede helft en Seraing kan de bal voor het eerst in de ploeg houden. Niet dat dat lang duurt, want bij Seraing zitten ze er snel weer tussen en dan gaat het razendsnel naar voren. Deze keer is Dietsch goed uitgekomen om erger te voorkomen. .